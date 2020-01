Sp.a wil bibliotheek onderbrengen in een nieuwbouw Erik De Block

02 januari 2020

10u13 0 Ledegem Als het van oppositieraadslid Caroline Seynhaeve (sp.a) afhangt, krijgt Ledegem een nieuwbouw voor de bibliotheek. “De bib zit nu in een gebrekkig gebouw dat last heeft van vochtophoping”, zegt ze.

De bovenruimte is toe aan renovatie en het dak moet vernieuwd worden. Hiervoor is in het meerjarenplan 57.000 euro ingeschreven. “We gaan boven ook het bureau van de bibliothecaris renoveren en de verlichting vernieuwen”, weet schepen Geert Dessein (CD&V-VD).

“Ondanks die investeringen blijft het een oud gebouw”, vindt Seynhaeve. “Dit zijn vooral oplapwerken. Het Capellehof in Rollegem-Kapelle zou een ideale locatie zijn voor de bibliotheek.”

“De grootte van de bib voldoet aan de behoeften”, reageert burgemeester Bart Dochy (CD&V-VD). “Een grotere en mooie bibliotheek is niet de vraag van de mensen.”