Sp.a Ledegem wil dat alle verenigingen subsidies behouden Erik De Block

14 mei 2020

17u18 0 Ledegem Tijdens de coronacrisis vergadert de gemeenteraad van Ledegem op donderdag 14 mei voor de tweede keer digitaal. Oppositiepartij sp.a wil dat alle verenigingen hun subsidies van de gemeente behouden.

“Buiten hun wil en inzet gaan ze dit jaar door de coronamaatregelen minder kunnen organiseren”, zegt fractieleider Caroline Seynhaeve. “Daarom kunnen we de subsidies niet verminderen. We moeten de verenigingen blijven ondersteunen en deze maatregel zal hen moed en motivatie geven om verder te blijven organiseren. De financiële weerslag voor de gemeentebegroting is nul gezien deze subsidies al voorzien zijn. Onze verenigingen zijn zo belangrijk voor het sociale, culturele en sportieve leven van onze inwoners. We willen hen een duwtje in de rug en een schouderklopje geven.”