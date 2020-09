Sp.a annuleert jaarlijkse barbecue Valentijn Dumoulein

06 september 2020

15u00 1 Ledegem De Ledegemse sp.a-afdeling annuleert zijn jaarlijkse barbecue. Die ging eerst in mei doorgaan, maar door de coronacrisis werd het evenement uitgesteld tot 13 september.

Door de versoepeling van de covid-19 maatregelen in juni heeft sp.a met goede moed de organisatie van de barbecue verschoven naar 13 september. “De heropflakkering van de coronabesmettingen en de daaropvolgende beperkende maatregelen omtrent het aantal deelnemers in de gemeentelijke zalen noodzaken sp.a om de barbecue van 13 september opnieuw te annuleren”, zegt verantwoordelijke Patrick van Gheluwe. “Sp.a hoopt ten zeerste dat de jaarlijkse barbecue in 2021 opnieuw kan door gaan in normale omstandigheden.”