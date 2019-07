Slagerij Meat Xavier en Lieselot volledig vernieuwd,

08 juli 2019

13u26 0 Ledegem De slagerij Devos op het Dorpsplein heeft met Slagerij Meat Xavier en Lieselot een nieuwe naam. Xavier Deprez (32) en Lieselot Devos (29) zijn er de vierde generatie. De slagerij bestaat honderd jaar en is volledig vernieuwd. Binnen enkele weken zal het mogelijk zijn om online te bestellen en af te halen in de versbox.

“We wilden het hyper, vandaar de keuze voor een nieuwe naam”, vertelt Lieselot. “De keuze voor de nieuwe naam moet aangeven dat er jongere mensen in de slagerij staan. Aanvankelijk was het de bedoeling om in september te verbouwen. Op onze vraag hebben de aannemers het allemaal kunnen vervroegen. Tijdens de werken openden we ruim vier weken wat verder in een garage een pop-up slagerij.”

Het is zomer en dus volop de periode van de barbecue. Bij Slagerij Meat Xavier en Lieselot, die op woensdag is gesloten, is er hiervoor alvast een ruim aanbod. “We verkopen enorm veel côte à l’os”, vertelt Lieselot. “Traiteur op verplaatsing doen we niet. De klanten kunnen hier wel belegde broodjes en koude buffetten bestellen.”

“Onze zelfgemaakte charcuterie is ook een troef”, vult Xavier aan. Slagerij Meat Xavier en Lieselot is de enige slagerij in het dorp. In een pand met een rijke geschiedenis. Een eeuw geleden is het allemaal begonnen met Remi Devos, zoon van de veldwachter. Nadien volgden Gabriel en later Lieven Devos. Steeds met de hulp van hun echtgenote.

In die honderd jaar was maandag 5 juli 2004 helaas een zwarte bladzijde. Slager Lieven Devos kwam toen om het leven tijdens een verkeersongeval met zijn wagen. Hij kwam enkele dagen vroeger dan zijn echtgenote en dochter terug van vakantie in Egypte en was op weg naar huis. Lieven verongelukte in Moorsele. Hij was een groot kunst- en boekenliefhebber. Weduwe Frieda Vanhaecke deed de slagerij onder de kerktoren verder. Moedig alvast.

Drie jaar geleden namen Xavier en Lieselot de slagerij over. Xavier is afkomstig uit Desselgem en was vroeger loodgieter. Lieselot volgde in Kortrijk journalistiek. Beiden volgen aan Syntra West een opleiding tot slager. Er zijn twee kinderen Hendrik (bijna 4) en Remi (5).

Binnen enkele weken wordt het mogelijk om online te bestellen. “Ideaal voor wie niet meer in de wachtrij wil staan”, vertelt Lieselot. “Het gaat om een eenvoudige webshop met allerlei gekende producten. De klanten kiezen hun afhaaldag en het uur. Betalen gebeurt ook online.”

“De klanten kunnen hun bestelling zeven dagen op zeven komen afhalen in onze versbox, een gekoelde afhaalfrigo. De mensen krijgen een bericht per mail of sms met de code om hun frigovak in de versbox te openen.”

Meer info: www.meattime.be.