Slagerij gaat na quarantaine donderdag weer open Erik De Block

10 oktober 2020

14u16 0

De slagerij Meat Xavier & Lieselot op het Dorpsplein in Rollegem-Kapelle gaat komende donderdag terug open. De slagerij is momenteel preventief gesloten. Na hun wekelijkse sluitingsdag op woensdag, ging de slagerij vorige week donderdag niet open. De uitbaters kwamen in contact met een door het coronavirus besmette persoon en lieten zich testen.

Na de test maandag is gebleken dat Lieselot Devos besmet is door het coronavirus. Gelukkig zijn zowel slager Xavier Deprez als hun twee kinderen negatief. De quarantaine van Lieselot eindigt dinsdag, maar door het vele werk die de heropstart vergt, zullen ze pas op donderdag terug open gaan. Na dus twee weken sluiting. De uitbaters bedanken alvast iedereen voor alle lieve berichten en telefoontjes.

Xavier & Lieselot namen vier jaar geleden de slagerij Devos over. Lieselot Devos is er de vierde generatie. De slagerij aan de overkant van de kerk werd vorig jaar helemaal vernieuwd.