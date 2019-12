San Silvestercross - oudste stratenloop van onze provincie - goed voor 1.400 deelnemers Erik De Block

29 december 2019

18u22 1 Ledegem De San Silvestercross in Sint-Eloois-Winkel werd onder andere dankzij het mooi winterweer zondag een voltreffer van formaat. De oudste stratenloop van onze provincie bestaat al meer dan veertig jaar en mocht dit jaar 1.400 deelnemers verwelkomen.

Tijdens de jeugdreeksen was zelfs de zon van de partij. Er was nadien keuze uit twee afstanden: de kleine cross (4,25 kilometer) of de grote cross dubbel zo lang. Aan ambiance was er alleszins geen gebrek. Bij de start was er discomuziek en een lichtshow. De apotheose was compleet zijn met vuurwerk als de eerste loper de aankomst naderde. Elke deelnemer kreeg een prijs. Dit jaar ging er een halve euro per voorinschrijving naar de 100km-run ten voordele van ‘Kom Op Tegen Kanker’ op zondag 22 maart in Knokke-Heist.

Verschillende verenigingen tekenden present met een stand. Zoals de fietsers van ’t Groot Verzet die in mei tijdens het verlengd weekend van Hemelvaart vanuit Mechelen gaan deelnemen aan de ‘1000 kilometer voor Kom op Tegen Kanker’ en hiervoor 5.500 euro nodig hebben.