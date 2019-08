Ruim zeshonderd kinderen genieten van eerste festivalervaring op Magic One SVR

03 augustus 2019

15u10 0 Ledegem Vrijdag vond de eerste editie van jongerenfestival Magic One plaats op de Ledegemse velden waar ondertussen dancefestival Cirque Magique aan de gang is. Teens en tweens konden er een hele namiddag genieten van acts zoals Jebroer, Famke Louise, DJJO en Alpha Party.

Het team achter Cirque Magique besloot om na vier jaar ‘Kids Magique’ een nieuwe weg in te slaan onder de noemer ‘Magic One’. De organisatie is alvast heel tevreden over het verloop van de eerste editie. “Voor ongeveer zeshonderd jongeren werd het meteen hun eerste festivalervaring. Kinderen konden zelf cashless betalen met ‘Magic Coins’, losgaan op de springkastelen en een ritje meedraaien op de zweefmolen”, zegt communicatieverantwoordelijke Mathilde Van Vaerenbergh.

Behalve de springkastelen en de zweefmolen waren er ook echte optredens voorzien voor de jongeren. Voor de eerste editie strikte Magic One onder andere Jebroer en vlogster Famke Louise. Allebei Nederlanders die bij het jonge volkje heel bekend zijn in België. De 12-jarige DJJO mocht de opening voor zijn rekening nemen. Hij werd gevolgd door Alpha Party.

Het jongerenfestival was gratis voor buurtbewoners en leden van een vereniging, sportclub en jeugdbeweging.