Rook onder motorkap van fraai uitgebouwde Jeep Wrangler VHS

10 september 2019

20u57 0 Ledegem Maxim Van Eenaeme (20) uit Kemmel, de uitbater van Maxim’s Vapeshop in Roeselare, moest dinsdagavond rond zeven uur noodgedwongen zijn Jeep Wrangler aan de kant zetten langs de E403. “Hij weigerde dienst en onder de motorkap kwam rook vandaan”, zegt Maxim.

De jonge bestuurder, die vergezeld was van zijn hondje, bewaarde zijn koelbloedigheid en stuurde zijn wagen naar de pechstrook, op de E403 in Sint-Eloois-Winkel. “Het was een vreemde gewaarwording”, vertelt hij. “Ik kon geen gas meer geven, remmen lukte ook niet. En toen ik eindelijk stil stond, kon ik ook het contact niet afleggen. Bizar.” De jongeman repte zich uit z’n wagen en trok de motorkap open. “Er was alleen maar rook, geen vlammen”, weet hij. De brandweer hoefde nagenoeg niet te blussen. Het was ook de hulpverleners een raadsel wat er precies was misgelopen. “Jammer”, zucht Maxim. “Ik rij nu vijf maanden met deze wagen, die amper 30.000 kilometer op de teller heeft. Eigenhandig heb ik hem verfraaid, met een speciale voorbumper, een luchthapper, andere koplampen en nog veel meer. Ik hoop maar dat de schade meevalt.” Het incident veroorzaakte geen verkeershinder op de snelweg en was na een klein uurtje afgehandeld.