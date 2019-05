Ramkraker komt er met lichtere straf vanaf LSI

27 mei 2019

17u24

Bron: LSI 0 Ledegem Een 33-jarige Roemeen uit de Brusselse regio heeft van de rechte een mildere straf gekregen voor zijn betrokkenheid bij een reeks ramkraken. De man maakte deel uit van een bende, die in tientallen tuincentra in ons land toesloegen. Zijn vier jaar effectieve celstraf werd voor de helft voorwaardelijk.

Ongeveer vijftig diefstallen, inbraken en ramkraken werden toegewezen aan de bende, die opereerde vanuit twee zigeunerkampen in de buurt van Rijsel. De bende sloeg van het voorjaar van 2015 tot 2016 toe in Oost-en West-Vlaanderen, onder andere verschillende keren bij tuincentrum Luyckx in Rollegem-Kapelle, maar ook in Moeskroen, Ath, Charleroi, Doornik, Drogenbos, La Louvière,... Vaak hadden ze het gemunt op werkmateriaal van het merk Stihl in tuincentra of op elektrische apparaten bij vestigingen van Cash Converters, wereldleider in aan- en verkoop van tweehandsartikelen.

Het onderzoek naar de bende raakte in een stroomversnelling toen in juni 2015 in Lichtervelde drie Roemenen werden opgepakt na een klopjacht van twaalf uur. Ze hadden geprobeerd 2.400 kilogram gestolen lood te verpatsen aan een handelaar in de buurt, maar die had onraad geroken en alarm geslagen. Er werden verdachten uit Roemenië, Frankrijk en Polen uitgeleverd. Vasile N. was een van de tientallen beklaagden die voor de rechter moesten verschijnen. Hij daagde nooit op en werd bij verstek veroordeeld tot vier jaar cel en een boete van honderd euro. Tegen die straf tekende hij verzet aan. Naar eigen zeggen ging hij slechts drie keer mee op pad als chauffeur.