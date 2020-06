Provincie gaat Ledegemse Meersen nog eens uitbreiden met drie hectare Erik De Block

10u08 0 Ledegem De provincie koopt nog eens drie hectare grond aan om de Ledegemse Meersen te kunnen uitbreiden. Dat maakte provincieraadslid Piet Vandermersch (Open Vld) uit Ledegem bekend. Er komt een waterbuffering en een aantrekkelijk, natuurrijk wandellandschap.

In november vorig jaar keurde de OCMW-raad van Ledegem de verkoop van drie percelen hooiland aan de provincie goed. “Voor de derde maal op korte tijd koopt de provincie een aantal hectare ter uitbreiding van de Ledegemse Meersen”, zegt Piet Vandermersch na de goedkeuring door de provincieraad. “Dit brengt de totale oppervlakte op bijna 15 hectare. De waterbuffer voor de Heulebeek is zeer belangrijk voor de gemeente Ledegem. In eerste instantie voor de opvang van water bij hevige regenval en ter voorkoming van overstromingen. Er zullen in totaal drie ingangen zijn en bij deze aankoop is ook een visvijver aanwezig.”

De Ledegemse Meersen wordt alvast een meerwaarde met wandel- en picknickmogelijkheden, hooilanden, poelen en bos. De jeugdverenigingen kunnen er ook terecht. De Ledegemse Meersen bevinden zich tussen de Heulebeek en de Kezelbergroute, de groene as met een fiets- en wandelverbinding tussen Roeselare en Menen. Na de zomer worden de inrichtingsplannen uitgetekend.