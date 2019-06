Profrenner rijdt 155 km/u in zone 70 LSI

12 juni 2019

08u05

Bron: LSI 0

Zico Waeytens, profrenner bij Confidis, is in Kortrijk veroordeeld tot 800 euro boete en een rijverbod van 15 dagen. Op 20 oktober vorig jaar werd de 27-jarige coureur geflitst in het West-Vlaamse Lendelede. Hij reed met zijn Porsche Panamera liefst 155 kilometer per uur, terwijl er slechts 70 toegestaan is. De advocaat van Waeytens probeerde de rechter ervan te overtuigen zijn cliënt enkel een verplichte cursus verkeersveiligheid op te leggen, maar zonder resultaat. Het was niet de eerste keer dat Waeytens betrapt werd op te snel rijden.