Product in bestelwagen vat vuur



Alexander Haezebrouck

14 augustus 2020

08u31 0

In De Zuidhoekstraat in Sint-Eloois-Winkel ontstond donderdagavond omstreeks 20.15 uur brand in de laadbak van een bestelwagen. Uit de bestelwagen kwam rook, waardoor de brandweer werd verwittigd. Bij het openen van de bestelwagen hing de laadbak volledig onder de rook. Een chemisch product had er spontaan vuur gevat. Echte vlammen leverde dat niet op, wel veel rook. De brandwaar haalde het product uit de bestelwagen en kon het meteen blussen. De bestelwagen zelf bleef redelijk gevrijwaard.