Plannen ‘t Capellehof bekend: historische hoeve geeft dagcentrum ’t Ferm en vzw Mariënstede dak boven hoofd Erik De Block

04 oktober 2019

10u26 0 Ledegem Het gemeentebestuur van Ledegem is momenteel bezig met plannen voor de renovatie van de historische hoeve het Capellehof. Tegen eind 2021 moet die grotendeels afgewerkt zijn. Ze zal de nieuwe thuis van twee sociale projecten worden: dagcentrum ’t Ferm en vzw Mariënstede. “Nu zijn we in overleg met Monumenten en Landschappen het dossier aan het finaliseren”, zegt burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). “Nadien volgt de aanbesteding.”

Het Capellehof in het hart van Rollegem-Kapelle dook in 1561 voor het eerst in documenten op. Later maakten verschillende burgemeesters er hun thuis van en rechters kwamen er hun oordeel vellen. Er hangt dus een flinke brok geschiedenis aan vast. Uit vrees voor afbraak en een nieuwbouwproject kon de gemeente het in 1999 als een beschermd monument klasseren. Daarna volgde nog een procedureslag voor de Raad van State, maar uiteindelijk kon de gemeente het gebouw twee jaar geleden officieel aankopen.

Nu is het gebouw aan renovatie toe. Die zal in twee fasen gebeuren. “Naast de inkom met het poortgebouw gaat het om de dwarsschuur en de vleugel waarin de stalschuur zich bevond”, zegt ingenieur-architect Frederik Tack van architectuurbureau AIKO (Maldegem). “Boven in de dwarsschuur is een polyvalente ruimte en een atelier voorzien. Er komen ook burelen, een eetzaal en mediatheek. Om meer lichtinval te krijgen, kiezen we voor grote raampartijen.”

Moestuin

‘t Ferm is een van de projecten die in het Capellehof onderdak krijgt. Sinds een jaar doet ze in het oud gemeentehuis in de Schoolstraat aan dagondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking en nu al gebruikt ze de moestuin van ’t Capellehof. “De focus ligt bij ons op boerderij-, keuken- en huishoudelijke activiteiten”, zegt coördinatrice Tine Vandamme. “Ook sport- en belevingsactiviteiten behoren tot de daginvulling die wij verzorgen.”

’t Ferm werkt alleen overdag. “De polyvalente ruimte zullen verenigingen dus ‘s avonds en in het weekend kunnen gebruiken”, aldus burgemeester Bart Dochy. “We vinden het belangrijk dat de site een nuttige invulling krijgt en een ontmoetingsplaats wordt.”

Samenwerking

Naast ’t Ferm is er nog een tweede sociaal project. In november opent Mariënstede namelijk een winkel in de Sint-Jansstraat en op termijn verhuist die naar ’t Capellehof. In Mariënstede wonen en werken mensen met een fysieke en mentale beperking. In Dadizele, waar Mariënstede momenteel actief is, kampen ze met een tekort aan ruimte.

Het gemeentebestuur heeft ook plannen met het woonhuis van ’t Capellehof. “Na de renovatie wordt het woonhuis eventueel een bistro. De uitbating zou eventueel kunnen gebeuren in samenwerking met de gebruikers van ’t Ferm en Mariënstede”, aldus Bart Dochy.

Wat de renovatie van ’t Capellehof uiteindelijk zal kosten, is momenteel nog onduidelijk. “Er is nog geen concrete raming, maar we kunnen alvast genieten van zeventig procent subsidies”, aldus de burgemeester.