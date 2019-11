Peloton Gent-Wevelgem rijdt door Moorslede en Ledegem Erik De Block

08 november 2019

10u11 8 Ledegem In de stadsschouwburg in Ieper werd het parcours van Gent-Wevelgem ‘In Flanders Fields’ voorgesteld. Ieper wordt op zondag 29 maart de nieuwe startplaats. “Na de start trekken de renners 85 kilometer langs zoveel mogelijk brede wegen, vooral voor de veiligheid”, zegt koersdirecteur Hans De Clercq. Na de start gaat het peloton via Zonnebeke, Moorslede en Dadizele al een eerste keer richting Wevelgem en deelgemeenten Moorsele en Gullegem.

De start verhuist de komende zes jaar dus van Deinze naar Ieper. “We hopen dat de start in Ieper ook toeristisch een voltreffer wordt”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Heel wat mensen zullen al op zaterdag naar Ieper afzakken en hier logeren. Het moet een groot wielerfeest worden.”

Meerwaarde

De officieuze start vindt plaats onder de Menenpoort, de officiële start in Sint-Juliaan aan monument The Brooding Soldier, in de volksmond Den Canadien genoemd. Het monument is een symbolisch eerbetoon aan de vele Vlamingen die voor en rond de Eerste Wereldoorlog naar Canada trokken op zoek naar geluk en een nieuwe toekomst. Daarnaast verwijst het monument ook naar de tweeduizend Canadese soldaten die gesneuveld zijn bij de eerste gasaanval tijdens de Tweede Slag om Ieper. Kort na de start zullen de inwoners van Moorsele, Gullegem en Wevelgem al kunnen genieten van een eerste passage. “Wat een extra meerwaarde betekent voor de inwoners en ook de betrokkenheid van onze deelgemeenten met Gent-Wevelgem versterkt”, reageert burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V) van Wevelgem.

Koers van de streek

“Het hart van de koers blijft rond de Kemmelberg”, geeft koersdirecteur en gewezen profrenner Hans De Clercq aan. “De nieuwe editie van Gent-Wevelgem wordt een koers van de streek.” “De renners rijden van Moorslede naar Dadizele”, weet burgemeester Ward Vergote (Visie) van Moorslede. “We zijn blij dat de renners ook door onze gemeente rijden en kunnen ons nu nog meer profileren als wielergemeente.”

Gent-Wevelgem doet voor de eerste keer ook Ledegem, Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel aan. “Waar ex-winnaar Nico Mattan nog heeft gewoond”, reageert schepen Geert Dessein (CD&V/VD) van Ledegem. “Het peloton wordt verwacht op het uur van het aperitief en dat biedt de verenigingen mogelijkheden.”

De passage in Heuvelland en de finale via Ieper richting Wevelgem blijft ongewijzigd. Er zijn negen hellingen.

