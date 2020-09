Pedro Pattyn nieuwe voorzitter Confederatie Bouw West-Vlaanderen Valentijn Dumoulein

03 september 2020

15u03 0 Ledegem Pedro Pattyn is de nieuwe voorzitter van de West-Vlaamse tak van de Confederatie Bouw. Hij neemt de fakkel over van Eric Vandewiele.

Pedro Pattyn is zaakvoerder en eigenaar van Pattyn Albert & Cie nv, een aannemersbedrijf dat zich focust op schilderwerken. Er werken dertig mensen. Het bedrijf is actief in de residentiële, commerciële en industriële sector in België, Nederland en Noord-Frankrijk.

Pattyn is binnen de Confederatie Bouw geen onbekende. Als voorzitter van de Vereniging van Schilders Vlaanderen en van de West-Vlaamse schilders en als lid van het directiecomité heeft hij al wat bestuurservaring opgebouwd. Hij is ook lid van de nationale raad van Confederatie Bouw. De nieuwe voorzitter wil focussen op het behartigen van de belangen van de West-Vlaamse aannemers. Hij hecht daarbij veel waarde aan een open debatcultuur.