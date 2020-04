Patrick helpt met opbouw opvangcentrum coronapatiënten op de Filipijnen: “Ondertussen zit ik zelf in lockdown, mensen boven de 60 mogen huis niet meer uit” Christophe Maertens

02 april 2020

11u45 0 Ledegem Patrick Haghedooren (64) uit Ledegem heeft in Cebu op de Filipijnen een noodhospitaal helpen opzetten voor coronapatiënten. De Belg kon 100 bedden uit Antwerpen verschepen die in het hulpcentrum worden gebruikt. Door de coronamaatregelen kan de zestiger voorlopig niet terug naar België.

Patrick Haghedooren uit Ledegem zet zich al jaren in voor de Filipijnen. Met de regelmaat van de klok stuurt hij hulpgoederen. De man is getrouwd met de Filipijnse Sandra Peroso en hij verblijft afwisselend in België en in Leyte, een van de grotere eilanden van de Filipijnen. Momenteel zit hij er zelf in lockdown.

Geen schepen en geen vliegtuigen

“Ik was hier toen de coronacrisis uitbrak en op 30 maart had ik een vlucht naar België geboekt”, zegt Patrick. “Die werd echter geschrapt, zodat ik noodgedwongen op het eiland moet blijven. Alle mensen van boven de 60 mogen hun huis niet meer uit. Niemand mag nog naar een andere gemeente. Ook mogen er geen schepen en vliegtuigen aanmeren of landen, enkel met goederen. Alle eilanden zijn afgesloten. Veel winkels zijn gesloten, maar er moeten er open blijven van de regering, zodat we eten kunnen kopen. Elk gezin krijgt een kaart, waarmee we naar buiten mogen om boodschappen te doen. Werken mogen we hier ook niet meer. De president zorgt wel dat de gezinnen een bedrag van 8.000 peso (1 euro is 55 peso, red.) zullen krijgen.”

Noodhospitaal

“Ik denk dat we hier veilig zitten. De regering pakt het goed aan om de verspreiding tegen te gaan, heb ik toch de indruk. Dat het virus bij hoge temperaturen zal verdwijnen, klopt wel niet. Hier is het hoog zomer en 35 graden.”

Via zijn contacten slaagde Patrick er wel in 100 bedden te leveren voor een noodhospitaal dat mensen moet opvangen die besmet zijn met het coronavirus. Het centrum werd opgericht in de baskethal van de Sacres Heart School-Ateneo de Cebu in Cebu City. De bedoeling is dat er mensen verblijven die milde symptomen vertonen, maar niet thuis in quarantaine kunnen blijven.

Antwerpen

“Ik kreeg de bedden van het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen. We plaatsten er een container die werd gevuld met bedden en die daarop naar hier werden verscheept. We kregen ook nog 40 rolstoelen uit Ledegem en hebben die mee in de container gestopt. De container zat goed vol. Gelukkig kan ik in België rekenen op 4 vrienden, want alleen kan ik dit niet doen. Ik dank die mensen en iedereen die dit mogelijk maakte van harte.”