Parket onderzoekt verdacht overlijden van 24-jarige moeder van drie kinderen VHS

23 juli 2020

19u00 0 Ledegem Er loopt een onderzoek naar de dood van Elke V., een 24-jarige vrouw uit Ledegem. Woensdagavond stierf de jonge moeder in het ziekenhuis. Omdat de doodsoorzaak niet duidelijk is, beschouwt het gerecht de zaak als een verdacht overlijden.

De hulpdiensten repten zich woensdagavond naar een rijwoning in de Boomlandstraat in Ledegem. Ze troffen er Elke V. aan. De vrouw van 24 verkeerde in kritieke toestand. Ze werd ter plaatse gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. Daar is ze echter kort nadien overleden. Het gebrek aan een plausibele verklaring voor het overlijden zorgde ervoor dat de politie en later ook het gerecht werden ingeschakeld.

Geen sporen van geweld

“Bij de uitwendige autopsie werden geen sporen van geweld gevonden”, klinkt het bij het Kortrijkse parket. “We laten nu ondermeer bloedstalen onderzoeken en vrijdag is er ook een inwendige autopsie, in de hoop de doodsoorzaak te kunnen achterhalen.” De 38-jarige partner van Elke V., een man met een gerechtelijk verleden, werd ondervraagd maar niet opgepakt. Het koppel heeft samen drie kleine kinderen.