Paardenmonument wordt eerbetoon aan al wie voor mekaar zorgt Hans Verbeke

08 april 2020

09u20 0 Ledegem Dé blikvanger van Sint-Eloois-Winkel zit tijdelijk in een ander jasje. Het paardenmonument aan de rotonde van ’t Smiske is nu een eerbetoon aan al wie mekaar helpt in deze barre tijden van corona. “De solidariteit en inzet van zovelen is iets waar we als vereniging niet ongevoelig voor zijn”, zeggen de initiatiefnemers, Davidsfonds Cultuurwinkel en Winkel Koerse.

“Met stijgende verbazing merkten we hoe ingrijpend het coronavirus ons dagelijks bestaan veranderde, niet alleen op medisch vlak maar ook ons functioneren in de maatschappij”, klinkt het bij Stefanie Temperman en Krist Vandemoortele, de voorzitters van respectievelijk Davidsfonds Cultuurwinkel en Winkel Koerse. Beide verenigingen moesten intussen noodgedwongen een aantal activiteiten schrappen. “Maar dat is bijzaak”, zeggen Stefanie en Krist. “In ons bestuur, families en kennissenkring zijn we allemaal in meer of mindere mate getroffen door wat nu gebeurt. We kennen slachtoffers maar ook zorgverleners. Sommigen van ons zijn economisch sterk getroffen. Anderen hebben het net extra druk omwille van de coronacrisis. Maar wat ons vooral raakt, is de solidariteit die is komen bovendrijven. Daar steken we onze duim voor op.”

Het verschil maken

Winkel Koerse en Davidsfonds Cultuurwinkel dragen in de eerste plaats de mensen in de professionele zorg een warm hart toe. “Maar ook wie (soms noodgedwongen) in de weer blijft, speelt een niet te onderschatten rol. We denken aan postbodes, de vuilnisophalers, poetspersoneel, de mensen van de voedingswinkels, stielmannen… en dan vergeten we allicht nog enkele categorieën. Het zijn stuk voor stuk mensen die door hun inzet een verschil maken, net als de gewone burger die in eigen kring kijkt om een handje toe te steken waar nodig en helpt om de moed er in te houden.”

Reuzenbanner en meeneem-affiches

Om hun appreciatie te tonen voor zoveel warmte in deze barre tijden, lieten Winkel Koerse en Davidsfonds Cultuurwinkel een levensgrote banner (4,80 op 2,90 meter) maken. “Da’s de oppervlakte van het paardenmonument dat we destijds plaatsen aan de rotonde van ’t Smiske”, zeggen de voorzitters. “Het monument, waar je niet naast kunt kijken, wordt dankzij de banner tijdelijk omgevormd tot een eerbetoon aan al wie voor mekaar zorgt. De banner is ook verkrijgbaar op afficheformaat. Onze bakkers, slagers, voedingswinkels,… worden gevraagd ze ter beschikking te leggen in hun zaak. Op die manier kunnen Winkelnaars de boodschap ‘Stif goe bezig!’ mee helpen uitdragen.”