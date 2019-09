Oudste leerlingen De Peereboom in een nieuwbouw Erik De Block

01 september 2019

11u16 0 Ledegem Het vierde, vijfde en zesde leerjaar van vrije basisschool De Peereboom in de Hugo Verriestlaan beginnen maandag het nieuw schooljaar in een nieuwbouw. Op de eerste verdieping zijn er zes klaslokalen. Zaterdag was er een opendeur. De kleuters en de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar bevinden zich in de naastliggende school. De voormalige jongensschool in de Sint-Eloois-Winkelsestraat wordt niet meer gebruikt door De Peereboom.

Op de plaats van de nieuwbouw stond vroeger de vervallen en leegstaande ‘beroepsschool’ die werd gesloopt. De nieuwbouw heeft een oppervlakte van 1.500 vierkante meter. De werken duurde veertien maanden. “Op het gelijkvloers van de nieuwbouw beschikken we over het secretariaat, een refter, polyvalente zaal en mijn bureel”, aldus directeur. “Blikvanger is een centrale, brede trap waarop de kinderen kunnen zitten en ruimte hebben om binnen te spelen. Delta Light uit Moorsele gaf ons voor de inkomhal een moderne verlichting. Boven bevindt zich ook de leraarskamer. Het vierde, vijfde en zesde leerjaar start maandag met in totaal bijna honderd leerlingen. Nu beschikken we vooraan ook over een overdekte fietsenstalling. Wat er vroeger niet was. De gemeente zorgde voor de aanleg van de parking vooraan.”

Achteraan de nieuwbouw is er een nieuwe speelplaats, met een basketbalveld. In een hoek staan er diverse speeltoestellen. De turnlessen gaan terug door in de gemeentelijke sporthal. Voorzitter Luc Deprez van de raad van bestuur van scholengroep Moorsledegem overliep de bouwplannen in de andere scholen. Moorsledegem telt in totaal zeven scholen in Ledegem en Moorslede. “We hopen volgend jaar in Dadizele op de gronden van het gewezen Dadipark te kunnen starten met de uitbreiding van ’t Brugske”, aldus de voorzitter. “De nieuwbouw in Sint-Eloois-Winkel is hopelijk klaar tegen september.”

Burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) deed naar de ouders een oproep om op weg naar en van school voorzichtig te zijn en rustig te rijden. “We hebben nu ook een zone ‘kus en vroem’ voorzien”, aldus de burgemeester. “We maakten de omgeving ook wat aangenamer. Wat enige vertraging kende.”

Precies een jaar geleden kwam minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) naar De Peereboom. De ruwbouw was toen afgewerkt en de minister plaatste de ‘meiboom’ op het gebouw. Aannemer was de firma Alheembouw uit Oostnieuwkerke. Voor het ontwerp stond het architectenbureau Nero (Wondelgem). De realisatie werd mogelijk dankzij de private-publieke programma Scholen van Morgen en de bank BNP Paribas. Voor het gebruik betaalt de school gedurende dertig jaar een beschikbaarheidsvergoeding en krijgt het de nieuwbouw nadien in eigendom.

De gewezen vestiging in de Sint-Eloois-Winkelsestraat werd gehuurd aan de gemeente. Daar gaan de lessen van de muziek- en tekenacademie door.