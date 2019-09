Ouders vermoorde Ellen (37): “Ze wilde scheiden, dat maakte Pol razend” Hans Verbeke

09 september 2019

17u38 12 Ledegem ‘Het gaat beter. Alles is rustig nu, maak je maar geen zorgen.’ Die sms van haar dochter Ellen (37) gaf Marijke Vanlerberghe (59) uit Sint-Eloois-Winkel zaterdag een ietwat gerust gevoel. Twaalf uur later maakte schoonzoon Pol M. een einde aan het leven van Ellen, in de slaapkamer van hun woning in Oekene. “Hij die wou dat alles verliep zoals hij het plande, kon niet aanvaarden dat Ellen wilde scheiden. Maar dat hij z’n dreigementen ook zou uitvoeren, hadden we niet gedacht. Dit is niet te vatten.”

Het motief voor het familiedrama dat zich zaterdagnacht afspeelde in een nette koppelwoning op een rustige woonwijk in Oekene, is gekend. Pol M. (45) vermoordde zijn vrouw omdat ze van hem wou scheiden. Dat zeggen haar ouders, Rik D’hooghe (61) en Marijke Vanlerberghe (59) uit Sint-Eloois-Winkel. “Al enkele maanden zat er een haar in de boter”, zegt vader Rik. “Ellen voelde zich al een tijd niet meer goed in de relatie en de situatie verbeterde er niet op. Maanden geleden had ze al eens aangegeven dat het misschien beter was om uit elkaar te gaan. Nadien leek het echter weer beter te gaan. Veertien dagen geleden zaten we nog gezellig met z’n allen bij ons in de tuin, te genieten van het warme weer en een glaasje port.”

Ellens besluit stond vast

Vorige donderdag echter arriveerde Ellen bij haar ouders thuis. “Het gaat niet meer, ik heb beslist om te scheiden van Pol”, zei ze. Kort nadien rinkelde haar telefoon. Het was Pol, om te vragen waar ze zat. “Kom gerust ook af naar mijn ouders”, zei Ellen. Maar verder dan de voordeur kwam hij niet. We hoorden hem vragen hoe het zat. Ellen antwoordde dat haar besluit vast stond. Daarop is hij woedend vertrokken, met de woorden dat ze dan maar de gevolgen zou moeten dragen.” Pol M. dreigde ermee uit het leven te stappen. “Alles is dan van jou”, snauwde hij. We zaten ermee in onze maag. Enerzijds begrepen we zijn uitbarsting maar anderzijds wilden we niet dat er iets verschrikkelijks zou gebeuren.”

Eerst op restaurant, dan vermoord

Zaterdag stuurde Marijke een sms naar haar dochter. Die stelde haar gerust. “Morgen gaan we met z’n drieën (het koppel en hun 12-jarige zoon) aan tafel zitten om alles te bespreken.” Het gesprek zou nooit plaatsvinden. Zaterdagavond trok het koppel naar een restaurant. Luttele uren later, in het holst van de nacht en allicht toen Ellen het niet verwachtte, sloeg Pol M. toe. In de slaapkamer bracht hij haar om het leven. Of hij dat doelbewust plande of handelde in een opwelling, is niet duidelijk. Hun zoontje van twaalf dat op dezelfde verdieping lag te slapen, hoorde niks van het drama. Toen de knaap opstond, vond hij aan z’n slaapkamerdeur wel een briefje, geschreven door zijn vader. “Ga in geen geval naar onze slaapkamer”, stond er. “En ga ook niet naar ons plekje in de tuin.” M. doelde op een soort tuinhuisje waarin tv kon gekeken worden en een glaasje gedronken. Het is de plek waar hij na de feiten zelfmoord probeerde te plegen.

Liefde is blind

Het zoontje van het koppel belde uiteindelijk een vriendje uit de buurt. Diens vader reageerde ongerust en ging wel kijken in de woning. Hij trof er het levenloze lichaam aan van Ellen D’hooghe en sloeg alarm. De hulpdiensten vonden even later in de tuin ook haar partner, verdwaasd door een cocktail van medicijnen. “We snappen het niet”, zeggen Marijke en Rik. “Ellen en Pol hadden niks tekort: ze werkten allebei, reden met mooie auto’s, trokken er vaak op uit. Hun zoontje was de oogappel van Ellen, een echt moederskindje.” Het aangeslagen koppel praat desondanks nog met een zeker respect over de man die hun dochter vermoordde. “Hij had een speciaal karakter, ja. Alleen zijn vrienden waren belangrijk, Ellen moest in de pas lopen. Ze cijferde zich weg voor hem en haar zoontje. We zagen het een beetje met lede ogen aan. Maar Ellen zag Pol graag en liefde is blind. Dus probeerden we er vrede mee te nemen. Ze waren intussen elf jaar getrouwd en ongeveer dubbel zo lang samen. Honderd procent gerust waren wij niet maar de jaren gingen voorbij, zonder grote ‘malheuren’.”

Dader koos voor het ergste

Marijke en Rik kregen maandagvoormiddag de vader van Pol M. op bezoek. De man kwam zich verontschuldigen voor wat zijn zoon heeft gedaan. “We respecteren dat maar zijn kapot van verdriet, net zoals de rest van de familie. “Had Pol nu maar gedaan waarmee hij donderdag heeft gedreigd. Dan zou Ellen nog geleefd hebben. Maar hij koos voor het ergste. Ellen weg, onze kleinzoon die geen moeder meer heeft, hijzelf die ongetwijfeld lang achter de tralies verdwijnt… De puinhoop is niet te overzien.” Het echtpaar en de rest van de familie hoopt snel klaarheid te krijgen over wat er zich heeft afgespeeld. “We hopen stilletjes dat Ellen niet te veel heeft afgezien. Misschien was dat wel zo, want onze kleinzoon sliep in de kamer naast die van zijn ouders en heeft niks gehoord. Het zou een kleine troost zijn.”

Van het ziekenhuis naar de gevangenis

Verdachte Pol M. wordt vandaag ondervraagd door de speurders. De man is uit het ziekenhuis ontslagen. “Hij zal op verdenking van moord worden voorgeleid met het oog op aanhouding”, zegt parketwoordvoerder Tom Janssens. Intussen vond ook de autopsie plaats op het stoffelijk overschot van het slachtoffer. Resultaten daarvan zijn er nog niet. In Oekene blijft het drama ook vandaag nazinderen. Woensdagavond vindt voor de woning waar de feiten zich afspeelden een stille wake plaats. Wie dat wil, kan er bloemen komen neerleggen en een kaarsje aansteken.