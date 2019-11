Organisatoren Winkel Koerse kunnen terecht in jeugdhuis Chaplin Erik De Block

08 november 2019

19u44 0 Ledegem De organisatoren van Winkel Koerse kunnen voortaan in jeugdhuis Chaplin terecht. Hun oude clublokaal, café De Oude Smisse in de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel, gaat tegen de vlakte en ruimte plaats voor vier woningen. Het café is vrijdagavond voor de laatste keer open.

De Oude Smisse was de afgelopen jaren alleen nog de eerste vrijdag van de maand open. Met de jaarlijkse wedstrijd rond de straatversiering in veertig wijken zijn er met Winkel Koerse heel wat drankbonnen te winnen en worden die verbruikt in De Oude Smisse. “Vanaf januari zullen al die drankbonnen elke eerste vrijdag van de maand kunnen besteed worden in jeugdhuis Chaplin”, zegt voorzitter Krist Vandemoortele van de koninklijke vzw De Paardekoers aan de Steene Molen. “Aan de veertig wijken delen we 1.400 drankbonnen uit. We kiezen bewust niet voor geldprijzen, maar willen de wijkbewoners symbolisch verbinden met drankbonnen.”

Jeugdhuis kopen

De regeling houdt in dat het jeugdhuis extra inkomsten zal hebben en elke eerste vrijdag van de maand ook een ander cliënteel. Het gemeentebestuur van Ledegem is blij met de oplossing. “Twee verenigingen hebben elkaar gevonden en er is een goede wil om elkaar te helpen”, zegt burgemeester. Bart Dochy (CD&V/VD). De gemeente voert onderhandelingen om jeugdhuis Chaplin op de hoek van de Gullegemsestraat en de Kortrijksestraat aan te kopen. “Naast Chaplin is er ook nog een vrij perceel en daar zouden we in een nieuwbouw bijvoorbeeld een buurthuis kunnen bouwen”, besluit Dochy. “Het jeugdhuis zal in elk geval haar eigenheid bewaren.”