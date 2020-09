Organisatoren Winkel Koerse komen op kermisdinsdag naar de mensen toe. “Gratis drank voor alle straten en wijken die zijn versierd, we willen onze jaarlijkse paardenhoogdag blijven eren” Erik De Block

11 september 2020

13u48 0 Ledegem De organisatoren van Winkel Koerse bieden na het schrappen van hun paardenhoogdag op dinsdag 6 oktober toch een alternatief programma aan. “We gaan het kermisweekend niet zomaar aan ons laten voorbijgaan”, aldus voorzitter Krist Vandemoortele van de koninklijke vzw De Paardekoers aan de Steene Molen.

Winkel Koerse vond voor het eerst plaats in 1857 en is nog de enige paardenkoers op de openbare weg. Omwille van het coronavirus nu dus niet. In de aanloop naar Winkel Koerse versieren een veertigtal straten en wijken altijd hun buurt. Elke deelnemende buurt werd gekoppeld aan een wijkburgemeester.

“We doen tot de wijken een warme oproep om toch hun straten te versieren”, aldus de voorzitter. “We gaan hen daartoe proberen te motiveren. Belangrijke item voor dat versieren zijn bijvoorbeeld originaliteit en kindvriendelijkheid. De jury komt voorbij op vrijdagnamiddag 2 oktober. De vorige jaren waren er drankbonnen te winnen. Nu dus niet. We lossen dat op want we gaan op kermisdinsdag 6 oktober vanaf 16 uur zelf naar de wijkbewoners met gratis drank. Dat willen we doen op een originele manier op een wagen met daarop ons bestuur en drank.” (lacht)

“Als er meer dan twintig wijken meedoen, dan gaan er twee wagens nodig zijn. We blijven op elke plaats tien à twintig minuten en trakteren de mensen. We doen daarmee het maximum opdat er toch iets zou zijn. Volledig corona proof. Liefst dus buiten en de tafels ver genoeg van elkaar.”

Geen Winkel Koerse maar toch een affiche. “Omdat onze affiches een echt collectorsitem zijn en iedereen in het jaar van corona zo’n exemplaar gaat willen.”, zegt Krist Vandemoortele. “In het midden komt ons alternatief programma. Met daarnaast gratis alle sponsors van vorig jaar. De straten gaan we ook bevlaggen want we willen onze jaarlijkse paardenhoogdag blijven eren.”

“De vlaggen blijven trouwens een week langer hangen want op zondag 11 oktober komt Gent-Wevelgem in de dorpskom voorbij. Omwille van het coronavirus viel de klassieker in maart ook in het water. We hebben banners laten maken met daarop een achttal renners die op Winkel Koerse al tegen een paard koersten. Hiermee willen we tijdens Gent-Wevelgem in de kijker komen.”

Het alternatief programma kwam er niet zomaar. “We dachten er ook aan om in Den Ast toch een café uit te baten”, zegt de voorzitter. “We vreesden het niet in de hand te hebben omdat het moeilijk in te schatten is hoeveel volk er zou opdagen. Niet vergeten dat er veel inwoners op kermisdinsdag toch een dag verlof hebben genomen.”

Net zoals de vorige jaren wordt ook aan de kinderen gedacht. Alle kinderen tot twaalf jaar werden de vorige jaren op zaterdagmorgen verwacht onder de kerktoren. In samenwerking met het oudercomité van de vrije basisschool is er dan een gratis ‘paardjesworp’. “Nadien was er voor de kinderen een gratis ponyritje op de parking van de sporthal maar omwille van corona vindt dat ook niet plaats”, aldus Krist Vandemoortele. “Nu gaan we de jongens en meisjes een waardebon voor de kermis geven.”

Het gemeentebestuur van Ledegem bezorgt de jaarlijkse subsidie van 2.000 euro en doet er in het kader van het relanceplan door corona twintig procent in Ledegembonnen bij.