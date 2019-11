Organisator verjaardagsfeest riskeert jaar celstraf voor dood van druggebruiker LSI

19 november 2019

17u07

Bron: LSI 0 Ledegem De 43-jarige organisator van een verjaardags- en openingsfeest in een nieuwe loods in de Nijverheidslaan in Ledegem riskeerteen jaar effectieve celstraf en een boete van zestienduizend euro. Hij moest zich dinsdag verantwoorden omdat hij de loods ter beschikking stelde voor druggebruik. De ochtend na het feest zakte een 23-jarige man uit Knokke-Heist in elkaar en stierf aan een overdosis.

Tijdens het weekend van 8 tot 10 juni 2018 gaf Steve M. uit Ledegem een meerdaags feest voor zijn verjaardag en de ingebruikname van een nieuwe loods voor zijn bedrijf. Op Facebook nodigde hij in een besloten groep onder de noemer ‘Monnier Underground Tech’ tientallen gasten uit. Hij deed beroep op een organisatie voor de levering van de muziekinstallatie en sprak af dat ook zij enkele gasten mochten uitnodigen.

Overdosis

Op zondagochten eindigden de festiviteiten in mineur toen Mike Verlinde (23) uit Knokke-Heist op een nabijgelegen parking in elkaar zakte en stierf. Een overdosis van cannabis, amfetamines, ketamine, nicotine en cafeïne werd hem fataal. Volgens het openbaar ministerie kocht het slachtoffer de drugs op het feest in de loods, waar open en bloot drugs werd gebruikt. De verkopers van de drugs konden niet gevonden worden, maar Steve M. vergemakkelijkte volgens de openbare aanklager het druggebruik door zijn loods ter beschikking te stellen. “Maar ik wist niet dat er drugs verkocht en gebruikt werd”, ontkende hij zelf. “Ik kende het slachtoffer niet. Mijn gasten waren in een zaal met technomuziek, andere gasten waren in een zaal met hardcoremuziek. Ik had een vergunning aangevraagd bij de gemeente, de burgemeester is op zaterdagavond nog langs geweest, de politie heeft patrouilles uitgevoerd om te controleren of het feest rond 22 uur wel afgelopen was. Dat was zo. Daarna vertrok ik naar Torhout om te feesten. Pas de volgende ochtend vernam ik het nieuws van de drugsdode.”

Niet verantwoordelijk

Opmerkelijk: slachtoffer Mike Verlinde zat enkele uren voor zijn dood nog in de auto van vrienden die door de politie in de buurt van de loods was gecontroleerd. Volgens zijn vrienden was hij toen al “weg van de wereld” na drugsgebruik. Volgens Steve M. kan hij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de dood van Mike. “In de wagen van de vrienden van het slachtoffer zat gedemineraliseerd water”, aldus zijn advocaat. “Dat wordt gebruikt voor de aanmaak van synthetische drugs. Regelmatig waren de vrienden naar de auto gewandeld om drugs te gebruiken. Hoe kan hij dan verantwoordelijk gesteld worden?”

“Hoe kan het dat de organisator van een feest niet weet dat er drugs aanwezig is als drank en drugs zelfs aan dezelfde persoon moest betaald worden?”, kaatste de advocaat van de ouders van het slachtoffer de bal terug. Hij vroeg een schadevergoeding voor de pijn en smart na het overlijden van hun enige zoon. Op het moment van zijn dood waren ze net op het Griekse eiland Kos geland voor een vakantie. Ze waren wel al eerder op de hoogte van het drugsprobleem van hun zoon.

Steve M. vroeg de vrijspraak. Dat hij tussen 1995 en 2015 drie drugsveroordelingen opliep, speelt niet in zijn voordeel. Vonnis op 17 december.