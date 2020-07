Ook Winkel Koerse 2020 afgelast: bestuur kijkt al naar 2021 Hans Verbeke

31 juli 2020

13u21 2 Ledegem Er zullen dit jaar geen paarden draven door de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel. Dat heeft de organisatie beslist. “De evolutie van de coronapandemie laat ons geen andere keuze”, klinkt het.

Op 9 juni liet de Koninklijke vzw De Paardekoers aan de Steene Molen via sociale media nog een voorzichtig positieve boodschap op de wereld los. “De paarden zullen rijden maar hoe het feestdorp er uit zal zien, weten we nog niet. Dat wordt een grote uitdaging maar we houden daar van.”

De organisatie koesterde die hoop na de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad die enkele dagen daarvoor had plaatsgevonden. “Maar intussen is de situatie compleet veranderd”, zegt Geert Van Gheluwe, lid van het bestuur van de vzw. “Met veel spijt in het hart hebben we daarom deze week de voorbereidingen voor onze komende 164ste editie stilgelegd. Nochtans hadden we al heel wat maatregelen genomen om zowel de paarden als de toeschouwers corona-proof te kunnen ontvangen. De gezondheid van iedereen primeert. De evolutie van de pandemie is vandaag echter van die aard dat we niet anders kunnen dan onze jaarlijkse hoogdag te annuleren. Het wordt een raar kermisweekend, dit jaar in Sint-Eloois-Winkel. Maar we blijven niet bij de pakken neerzitten. Afspraak volgend jaar, op dinsdag 5 oktober”, besluit Geert.