Ondernemersvereniging Cadzand dankt besmette familie voor snelle reactie: “Mede daardoor is en blijft Cadzand veilig.” LSI

20 juli 2020

13u47

Bron: LSI 0 Ledegem Nadat een weekje vakantie in Cadzand voor een familie uit Rollegem-Kapelle (Ledegem) uitdraaide op 12 coronabesmettingen dankt TOP Cadzand, de ondernemersvereniging van Cadzand, hen uitdrukkelijk voor hun snelle reactie. “Er zijn mede daardoor verder géén incidenten bekend waarbij gasten die elkaar niet kennen, elkaar toch besmet hebben met het coronavirus in Cadzand”, klinkt het bij Martijn Anderson.

Na de viering van hun gouden huwelijksjubileum trokken Liliane Feys (71) en Hendrik Vandromme (74) op 6 juli met hun kinderen en kleinkinderen voor een weekje op vakantie naar een vakantiepark in Cadzand. Op het einde kreeg Liliane koorts en hevige hoofdpijn. De 15 familieleden keerden wat vroeger naar huis terug en ondergingen één voor één een coronatest. 12 van de 15 bleken inderdaad besmet. Ze gingen nog voor de resultaten bekend waren al in quarantaine. “Wij betreuren dat de vakantie van deze familie dit hele nare einde voor hen heeft gehad”, klinkt het bij Martijn Anderson. “Wij bedanken hen dat ze zich aan geldende regels hebben gehouden en voor hun snelle reactie. Het risico dat er nog anderen buiten de familie besmet zijn geraakt, is hierdoor minimaal gebleven. Verder bedanken wij de familie ervoor dat zij de besmetting direct bij het vakantiepark gemeld hebben. Dankzij alle maatregelen die sinds 15 maart zijn genomen, is en blijft Cadzand veilig.”

Bos bloemen

TOP Cadzand wou als teken van medeleven en dank voor hun kordate optreden de familie een bos bloemen bezorgen maar daar is vriendelijk voor bedankt. “We appreciëren het gebaar geweldig maar willen nu even onze rust terugvinden”, aldus Hendrik Vandromme. “De media-aandacht, ook vanuit Nederland, is groot geweest.”