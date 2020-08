Ondernemer Willy Samyn (75) is overleden Erik De Block

25 augustus 2020

13u18 1 Ledegem In zijn woning is Willy Samyn (75) uit Dadizele, omringd door zijn familie, overleden. Hij was de stichter van het aluminiumbedrijf bvba Willy Samyn en nv Stefi-Invest. Het bedrijf is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van aluminium ramen, deuren en veranda’s.

Willy Samyn was de weduwnaar van Ginette Van Maele en partner van Georgette De Backer. In 1967 startte hij met zijn echtgenote als éénmanszaak, in het voormalig café ‘t Congootje in de Sint-Pietersstraat in Ledegem. Drie jaar later verhuisde men naar de Klephoek in Dadizele, later de Meensesteenweg. In 1979 werd de eerste voltijdse werknemer aangeworven. Een jaar later verhuisde de firma naar de huidige locatie in de Nijverheidslaan. In de loop der jaren werd de werkplaats uitgebreid, kwam er een toonzaal, burelen, sanitair en refter voor het personeel.

Willy Samyn was de vader van twee zonen Filip en Steven. Er zijn daarnaast vijf kleinkinderen. Steven Samyn en zijn vrouw Ulla Vanacker namen de zaak over en bouwden die uit tot een bedrijf met heel wat referenties en zo’n dertig werknemers. Aluminiumbedrijf Samyn levert maatwerk waarbij kwaliteit en service belangrijk zijn.

De uitvaartplechtigheid gaat door in strikte familiekring.