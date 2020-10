Ondanks corona zaterdag toch Kasteelstraatfeesten in Sint-Eloois-Winkel Erik De Block

01 oktober 2020

19u54 0 Ledegem Tijdens het kermisweekend in Sint-Eloois-Winkel vinden de Kasteelstraatfeesten op zaterdag 3 oktober coronaproof toch plaats.



De kinderen kregen op school een tekening om in te kleuren en kunnen die tussen 10 en 12 uur komen afgeven in de Kasteelstraat. De traditionele knutselvoormiddag is geschrapt, maar de kinderen kunnen thuis een knutselwerkje maken. Ook die knutselwerkjes kunnen tussen 10 en 12 uur afgegeven worden. Er wordt een prijs voorzien voor de leukste tekeningen per leeftijd en de mooiste en origineelste knutselwerkjes. Tussen 18 uur en 18.30 uur kunnen de deelnemers hun knutselwerkjes weer ophalen en worden ook de winnaars op het podium geroepen om hun prijs in ontvangst te nemen.

Vanaf 11 uur is er een aperitiefconcert door De Wilfrieds. De organisatoren hebben ook een leuk alternatief uitgewerkt om de spelletjesnamiddag te vervangen: een Gezinszoek-smoefel-spelletjestocht voor groot en klein, volledig gratis. De inschrijvingen hiervoor zijn afgesloten. Het aantal deelnemers is beperkt. De zoektocht eindigt in de Kasteelstraat waar de deelnemers vanaf 16 uur een bakje frietjes wordt aangeboden. De verkleedpartij is een klassieker en blijft behouden. Thema is ‘boerderij’. Voor de mooiste outfit zijn er prijzen. Meer info: 056/50.92.51