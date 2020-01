Onbekende gooit kassei door raam café AHK

19 januari 2020

17u30 0

Een onbekende heeft in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 3.10 uur een kassei door het raam van café Torreke op Ledegem Plaats gegooid. Het café was op dat moment al gesloten. De uitbaatster van het café schrok zich wel een hoedje in haar slaap. Ze werd wakker door het glasgerinkel en verwittigde de politie die de zaak onderzoekt.