Nog geen oorzaak bekend van allesverwoestende loodsbrand VHS

06 juni 2020

19u39 0 Ledegem Het blijft voorlopig onduidelijk hoe de Het blijft voorlopig onduidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan die vrijdagmiddag de loods van het aannemingsbedrijf Witdouck in Sint-Eloois-Winkel in de as legde.

Het parket stuurde een branddeskundige om te proberen de oorzaak te achterhalen maar dat bleek moeilijk. Gedacht werd, dat de boosdoener een technisch mankement was aan de vrachtwagen die vooraan in de loods stond geparkeerd. In die omgeving heeft het heel fel gebrand maar vlakbij lag ook een grote voorraad hout opgeslagen. Vast staat wel, dat de brand accidenteel is ontstaan. De blussers hadden de handen vol om het vuur onder controle te krijgen. Eén ploeg van de brandweerpost Ledegem bleef tot ’s avonds laat nog ter plaatse om snel te kunnen ingrijpen in geval van heropflakkering.