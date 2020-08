Nieuw jeugdhuis Chaplin en aanpalend buurthuis tegen eind volgend jaar, “tussen het café en buurthuis komt er een afgeschermd buitenterras” Erik De Block

16 augustus 2020

10u30 0 Ledegem In aanwezigheid van een tiental buren stelde het gemeentebestuur van Ledegem de bouwplannen voor het jeugdhuis Chaplin op de hoek van de Kortrijkse- en Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel voor. Het jeugdhuis wordt gesloopt en er komt een nieuwbouw. Goed nieuws ook voor de verenigingen want naast het jeugdhuis is een buurthuis voorzien. “De raming bedraagt ruim 500.000 euro”, aldus burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD). “We zouden in elk geval heel graag dit jaar starten. De werken gaan een jaar duren.”

Eerder dit jaar kocht de gemeente jeugdhuis Chaplin. Evenals een aanpalend stuk bouwgrond van 365 vierkante meter. De totale aankoopprijs bedroeg 185.000 euro. Eigenaar was Carl Gheysen. “Op zoek naar een ontwerper schreven we een wedstrijd uit”, zegt de burgemeester. “Drie architectenbureaus dienden een ontwerp in. Ter compensatie voor hun goed plan kregen ze duizend euro. Een jury koos voor ‘Aiko architecten en ingenieurs’ uit Maldegem. Vrij snel was er unanimiteit over hun ontwerp.”

“Op advies van de ontwerper kozen we voor een nieuwbouw. Het gebouw renoveren zou minstens evenveel kosten. We gaan voor een kwalitatieve bouw. Het jeugdhuis krijgt een tussenverdieping. We gaan de trap en die ruimte voldoende beveiligen. Tussen het café en buurthuis komt er een afgeschermd buitenterras. Jeugdhuis Chaplin is de prioritaire gebruiker. Organiseren ze een grotere activiteit, dan kan Chaplin het buurthuis gebruiken. Het buurthuis zal kunnen worden gebruikt door onder meer verenigingen en buurtcomités.

Boven het buurthuis komt er een bijkomend volume en die ruimte zal worden gebruikt door de koninklijke vzw De Paardekoers aan de Steene Molen, de organisatoren van Winkel Koerse. “Ze gaan samen met ons daarin mee investeren”, geeft Bart Dochy aan. “We hebben het voordeel dat we geen grond moeten aankopen”, vult voorzitter Krist Vandemoortele aan.

Bewoners van de Kortrijksestraat vrezen voor de parkeerdruk. “We gaan eventueel extra parkeerplaatsen creëren”, zegt Bart Dochy. “Dat moet nog worden bekeken. De mensen komen naar lokale activiteiten meer en meer per fiets.” Het bestuur van jeugdhuis Chaplin is alvast gelukkig met de bouwplannen. “De gemeente heeft geluisterd naar onze wensen en dat is belangrijk”, klinkt het.

Tijdens de afbraak en de bouwwerken gaat het jeugdhuis tijdelijk moeten verhuizen. “Het ‘patronaat’ is een mogelijkheid, het staat voor een stuk leeg”, aldus de burgemeester. De ingang komt in de Gullegemsestraat en zal dus niet langer op de hoek zijn. Vooraan in de Kortrijksestraat komt er een terras en fietsenstalling.

Jeugdhuis Chaplin opende de deuren in 1983 op het Dorpsplein, waar het uiteindelijk plaats moest ruimen voor een appartementsgebouw. Het jeugdhuis verhuisde in 2006 naar de huidige locatie.