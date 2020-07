Negen nieuwe coronabesmettingen in Ledegem, zeven in Dadizele: “Maar de toestand is niet dramatisch” Erik De Block Charlotte Degezelle

15 juli 2020

17u14 0 Ledegem In Ledegem zijn negen nieuwe coronabesmettingen gemeld en in het naburige Dadizele zeven. “De toestand is niet dramatisch”, benadrukt burgemeester Bart Dochy (CD&V/VD) van Ledegem. “Drie besmettingen situeren zich in hetzelfde gezin.”

“We hebben ondertussen de verenigingen en sportclubs aangeschreven om hen te sensibiliseren de opgelegde regels nog meer te volgen. Vorig weekend hebben we nog in Sint-Eloois-Winkel een kermis toegelaten, volledig coronaproof en alles is goed verlopen. Maar gezien de nieuwe situatie zal er komend weekend geen kermis meer doorgaan”, zegt Dochy.

Voetbalclub Olympic Ledegem had pas de trainingen hervat, maar zet die nu weer stop. “Een aantal spelers was in contact gekomen met enkele van die besmette mensen en hebben zicht ondertussen laten testen”, weet de burgemeester. “De resultaten zijn nog niet bekend, maar uit voorzorg heeft de club voorlopig besloten niet te trainen.”

Vorige week was er al een opstoot in Moorsele, dat naast Ledegem en Dadizele ligt. “Volgens mijn informatie zijn er sinds vorig weekend in Dadizele zeven nieuwe besmettingen”, reageert burgemeester Ward Vergote (Visie) van Moorslede. “Onder de nieuwe gevallen zitten enkele familieleden, maar er is ook één alleenstaand geval. Ik heb al verschillende bezorgde telefoons van inwoners gekregen. Als Sciensano de cijfers bevestigd, zijn we helaas niet goed bezig. Zeven nieuwe besmettingen in zo’n kleine gemeente als Dadizele is alarmerend. Het is nu afwachten op de officiële bevestiging. Mogelijk gaan we organisaties die we eerder al hadden toegestaan toch nog moeten verbieden.”