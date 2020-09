Negen bewoners WZC Rustenhove besmet met coronavirus LSI

22 september 2020

16u38

Bron: LSI 4 Ledegem In woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem zijn 9 bewoners besmet met het coronavirus. Zij verblijven allen op dezelfde afdeling en zijn in quarantaine geplaatst. De werk- en bezoekregeling is aangepast op die afdeling.

De besmettingen konden vorige week al vastgesteld worden. Twee bewoners vertoonden symptomen. Daarom werden ze getest. Ze bleken positief waardoor ook de andere bewoners en personeel van die afdeling een test onderging. 9 van de 24 bewoners op de afdeling bleken positief. Het personeel testte negatief. Geen enkele besmette bewoner verkeert voorlopig in acuut levensgevaar.

Door de positieve gevallen paste het woonzorgcentrum ondertussen de leef- en werkregeling aan. “De besmette bewoners zijn in quarantaine op hun kamer, personeelsleden die hen verzorgen komen niet op andere plaatsen in het centrum”, aldus directeur Johan Demyttenaere. “De verzorgende teams op die afdeling zijn ontdubbeld en werken met apart materiaal. De bezoekjes aan besmette bewoners zijn beperkt tot één persoon voor een kwartier en moeten met beschermend materiaal gebeuren. We zoeken een evenwicht tussen menselijkheid en het beperken van de uitbreidingsrisico’s.”

Uit voorzorg plant Rustenhove woensdag nog 150 extra tests van de resterende bewoners en personeel. Tijdens de eerste coronagolf kon het woonzorgcentrum langs de Rollegemstraat in Ledegem het coronavirus buiten de muren houden.