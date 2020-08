Na besmetting in team: jeugdspelers en coach Winkel Sport in quarantaine VHS/LSI

06 augustus 2020

20u23 8 Ledegem Komende zaterdag ondergaat een team jeugdspelers van Winkel Sport een coronatest. Dat gebeurt nadat één van hen dinsdag positief testte op COVID-19. Spelers en coach zitten in thuisquarantaine.

Een 17-jarige speler die maandagavond meetrainde met zijn jeugdploeg bij Winkel Sport, voelde zich dinsdag niet al te lekker. “De jongeman in kwestie, die nog maar enkele dagen thuis was na een vakantie in het buitenland, trok dinsdag naar de huisarts waar hij een coronatest onderging”, weet de Ledegemse burgemeester Bart Dochy. “Woensdag werd duidelijk dat hij positief had getest. Zijn ouders hebben me dan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Alle jeugdspelers van zijn leeftijdscategorie werden via mail gebrieft over de besmetting met de uitdrukkelijke vraag dat iedereen zich strikt aan de thuisquarantaine zou houden. Ook voor de coach is dat het geval. Het gaat in totaal om een vijftiental mensen. Zaterdag wordt iedereen getest. We hopen uiteraard dat het bij die ene besmetting blijft.” De familieleden van de besmette speler ondergingen intussen ook een coronatest. Zij blijken niet besmet.