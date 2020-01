Motorcompartiment van wagen brandt uit, bestuurster kan nog rolstoel redden uit haar wagen VHS

29 januari 2020

19u21 0 Ledegem De bestuurster van een Opel Astra deed woensdag net voor de middag de schrik van haar leven op. Een brand verwoestte het motorcompartiment van haar auto. De vrouw uit Oekene bleef ongedeerd.

Op weg naar school in Moorsele waar ze haar kinderen wou ophalen, merkte de vrouw in de Roeselarestraat plots dat op haar dashboard een waarschuwingslichtje begon te branden. Op hetzelfde moment zag ze ook rook van onder haar motorkap komen. De automobiliste sloeg af naar de inrit die leidt naar het containerpark en de gemeentelijke loods van de technische dienst. Ze stapte uit haar wagen en liep naar enkele medewerkers van de technische dienst, om hulp te vragen. Zij probeerden met een poederblusser de vlammen te doven maar dat was onbegonnen werk. Een aantal spullen, waaronder een rolstoel, konden wel gered worden uit de wagen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle maar de auto liep onherstelbare schade op.