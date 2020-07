Medische oorzaak werd jonge moeder van drie fataal VHS

11u37 0 Ledegem De 24-jarige Elke Van Poucke, een moeder van drie kinderen, is woensdagavond gestorven aan de gevolgen van een medische kwaal. Daar gaat het Kortrijkse parket van uit hoewel nog niet alle testresultaten gekend zijn.

Elke Van Poucke stierf woensdagavond op weg naar het ziekenhuis, nadat ze thuis plots in elkaar was gezakt en daar langdurig was gereanimeerd. Omdat niet onmiddellijk duidelijk was waaraan ze overleed, startte het gerecht een onderzoek. De uitwendige lijkschouwing leerde dat er geen sporen van geweld waren. Daarna volgde ook een inwendige autopsie en de analyse van een aantal lichaamsstalen. Hoewel de resultaten van het bloedonderzoek nog even op zich laten wachten, zijn er voor het parket voldoende aanwijzingen om te besluiten dat een medische reden heeft geleid tot het overlijden.