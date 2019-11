Mazoutdief op heterdaad betrapt en gearresteerd dankzij alerte burger AHK

17 november 2019

18u49 0

Een dief die mazout aan het stelen was uit drie trekkers in de nacht van zaterdag op zondag omstreeks 2.50 uur in de Industrieweg in Ledegem werd op heterdaad betrapt. De politie kreeg ’s nachts een melding dat iemand mazout aan het stelen was uit een trekker die langs de Industrieweg geparkeerd stond. Toen de politie ter plaatse ging, bleken er twee verdachten bezig te zijn met de diefstal. Beiden zetten het op een lopen door de nabijgelegen velden. De politie zette de achtervolging in en kon één verdachte arresteren na een knap stukje sprintwerk. De politie vond ook de auto van de verdachten terug in de Fabriekslaan, waarin heel wat materiaal te vinden was. Op dit moment kreeg de politie al drie meldingen van mazoutdiefstal binnen. De politie benadrukt de goede samenwerking van alerte burgers tot dergelijke arrestaties kan leiden.