Mania en Johan openen bakkerij en koffiehuis Broodje+ Erik De Block Geert Van Gheluwe

05 juli 2019

16u16 0 Ledegem In de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel hebben Mania Mollie en Johan Deprez bakkerij en koffiehuis Broodje+ geopend.

Wat verderop in dezelfde straat hielden Mania en Johan bakkerij ’t Baguetje open. “Na zeven maanden zijn we daarmee om allerlei redenen gestopt. De keten hield zich niet aan de afspraken en pleegde contractbreuk. In onze nieuwe zaak gaan we voor kwaliteit”, vertelt Mania (48), die twintig jaar ervaring heeft opgedaan bij haar broer in bakkerij Alain in Gullegem.

Johan Deprez (52) was dertig jaar metaalarbeider en woonde vroeger met Mania in Gullegem. “Dit pand hebben we gekocht en we wonen nu ook boven de winkel”, vertelt Johan. “De ligging in een drukke straat is een troef, want er is veel passage. Mensen kunnen hier ook komen ontbijten of in de namiddag genieten van een koffie met gebak. Op termijn komt er achteraan een terras.”

“De keuze voor de naam van de zaak is heel simpel. We verkopen meer dan brood alleen, vandaar dus Broodje+. Op ons vorig adres hadden we al heel wat vaste klanten en we zijn blij er al een deel hier terug te zien. De reacties zijn positief.”

Broodje+ is open van 5 tot 18.30 uur, op zaterdag en zondag vanaf 6 uur. De sluitingsdag is woensdag.