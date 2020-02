Man weer betrapt op rijden onder invloed van drugs: “Bolletje gevonden op de grond en er even van geproefd” VHS

19 februari 2020

11u18 2 Ledegem De uitbater van een horecazaak in Geraardsbergen riskeert een strenge straf nadat hij vorig jaar in Ledegem achter het stuur werd betrapt onder invloed van drugs. De man kwam van festival Cirque Magique. Hij werd al vier keer veroordeeld voor gelijkaardige feiten.

De politie organiseerde vorig jaar controles in de buurt van festival Cirque Magique in Ledegem. Ook P. uit Geraardsbergen, die met zijn vriendin en een vriend het festival had bijgewoond, werd aan een controle onderworpen. Hij testte positief op cocaïne, had te veel gedronken en was niet in orde met zijn rijbewijs. “Ik zag op het festival een wit bolletje op de grond liggen en heb er even van geproefd”, verklaarde hij aan de agenten. “Het bleek om cocaïne te gaan. Eigenlijk was ik niet van plan nog met de wagen te rijden, maar omdat mijn vriend - de eigenaar van de wagen - nog meer gedronken had dan ik deed ik het toch.”

De rechter merkte op dat P. al vier keer veroordeeld werd bezit en gebruik van drugs. In augustus 2018 werd hij bovendien al eens betrapt toen hij onder invloed van verdovende middelen met de wagen reed. “Dat wijst op een probleem en daarom wil ik een deskundige de rijgeschiktheid van de man laten onderzoeken”, zegt de rechter.

De advocaat van P. vroeg uitstel om zijn cliënt toe te laten om via bloedproeven aan te tonen dat hij nu clean is. De zaak wordt in juni verder gezet.