Man ontkent partnergeweld LSI

20 januari 2020

12u35

Bron: LSI 0 Ledegem Een 32-jarige Togolees uit Ledegem ontkende voor de correctionele rechtbank van Kortrijk dat hij zijn ex af en toe hard heeft aangepakt. Foto’s van haar verwondingen steken in het dossier, maar toch bleef K.F. ontkennen. “Ze liegt, bedriegt en overdrijft altijd”, verdedigde hij zichzelf.

De relatie kende op 20 oktober 2019 een dieptepunt. De vrouw kreeg volgens de openbare aanklager slagen met de vlakke hand in het gezicht, kreeg schoppen en slagen met de gesp van een riem. Het was niet meer de eerste keer. Een getuige zag op 4 augustus 2019 al dat de vrouw op de parking van hun appartement in naakt bovenlijf slagen en schoppen kreeg. De openbare aanklager eiste een celstraf van acht maanden en een boete van vierhonderd euro. “Op 20 oktober verdedigde ik mezelf toen ik met een mes werd aangevallen”, vertelde K.F. Hij vroeg de vrijspraak. Het koppel woont niet meer samen. Vonnis op 10 februari.