Malika en Steven baten voortaan café Sint-Pieter uit Erik De Block

06 februari 2020

13u01 5 Ledegem Malika Ameraouy en haar partner Steven Dejonckheere nodigen iedereen op vrijdag 7 februari uit op de feestelijke heropening van café Sint-Pieter op de Provinciebaan in Ledegem.

Het café heeft maanden leeggestaan. Eigenaar Gilbert Foulon heeft met Malika en Steven (beiden 38) nu nieuwe uitbaters gevonden. Ze wonen ondertussen ook met hun kinderen boven het café. Malika werkte vroeger in supermarkt Aldi in Menen en nadien ’t Kruidvat in de Rijselstraat in Menen. “Van de verkoop naar de horeca, het is wel wat anders”, lacht ze. “Maar na een maand begin ik de klanten te leren kennen en begin ik mijn draai te vinden. Op de gewestweg tussen Menen en Roeselare zijn we trouwens nog het enige café. De ligging is een pluspunt en er is voldoende parking. Groepen wandelaars of fietsers zijn zeker welkom.”

Haar partner Steven werkt bij Decospan in Menen en is een gewaardeerd medewerker van voetbalclub KSCT Menen. Vrijdag vanaf 20 uur is het dus feest. Dannyboy en Jaicy spelen country en rock & roll. En op vrijdag 17 juli is het weer groot feest. “Steven en ik gaan dan trouwen”, verklapt Malika. Café Sint-Pieter is open vanaf 10 uur. Woensdag is de sluitingsdag.