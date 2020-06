Loods met waardevol materiaal van aannemer uitgebrand, geen slachtoffers Hans Verbeke

05 juni 2020

12u59 25 Ledegem In de Zuidhoekstraat in Sint-Eloois-Winkel is op de middag brand uitgebroken in een loods van aannemer Kris Witdouck. Een voorbijganger merkte het vuur op. Er zat voor de brandweer niets anders op dan het gebouw gecontroleerd te laten uitbranden. De zaakvoerder en zijn zoon moesten machteloos toezien hoe het vuur alles verteerde. In de loods stond heel wat waardevol materiaal, waaronder een vrachtwagen, een nieuwe verreiker, een kraan en nog veel meer.



Zaakvoerder Kris Witdouck was in Kortrijk toen hij op de middag een telefoontje kreeg van een buur. “Hij zei me dat er rook uit mijn hangar kwam”, zegt de aannemer die samen met zijn zoon een bedrijf in grond- en bouwwerken runt. “Zo snel als mogelijk ben ik naar huis gereden.” Bij z’n aankomst was er alleen nog maar de rook zichtbaar maar die werd almaar dikker en feller. De brandweer besefte dat ze binnen de kortste keren met een uitslaande brand te maken zou hebben. Daarom werd snel versterking opgeroepen. Blussers van de posten Wevelgem en Lendelede snelden ook naar de Zuidhoekstraat.

Naast De Meerhoek

Vrij snel was duidelijk dat de grote loods, die gevestigd is vlak naast De Meerhoek (vroeger Het Kleine Meer) reddeloos verloren was. Er zat niks anders op dan de loods gecontroleerd te laten uitbranden. Dat beloofde een klus van flink wat uren te worden. Het parket stuurde een deskundige naar Sint-Eloois-Winkel om de oorzaak van de brand te achterhalen. “Geen idee wat het kan geweest zijn”, zegt Kris Witdouck. “Ik weet alleen dat er in de hangaar veel en duur materiaal stond: een vrachtwagen, een verreiker van amper twee maanden oud, een kraan, twee lasertoestellen, gespecialiseerd materiaal om bouwwerven uit te zetten, noem maar op. Alles is verloren.

Voorgevel pas gemetseld

Wegens de brand was de Zuidhoekstraat lange tijd afgesloten. De politie hield een oogje in het zeil om het af- en aanrijden van tankwagens in goeie banen te leiden. Voor de familie Witdouck is de brand een flinke tegenvaller. “De loods staat er nog niet zo heel lang en recent werd de voorzijde bezet met een gevelsteen”, zegt Kris Witdouck. “Het was de bedoeling dat die gevelsteen rond het hele gebouw zou komen maar dat heeft nu natuurlijk geen zin meer.”