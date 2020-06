Loods met waardevol materiaal van aannemer brandt uit, geen slachtoffers Hans Verbeke

05 juni 2020

Langs de Zuidhoekstraat in Sint-Eloois-Winkel is op de middag brand uitgebroken in een loods van aannemer Kris Withouck. Een passant merkte het vuur op. Er zat voor de brandweer niets anders op dan het gebouw gecontroleerd te laten uitbranden. De zaakvoerder en zijn zoon moesten machteloos toezien hoe het vuur alles verteerde. In de loods stond heel wat waardevol materiaal, waaronder een vrachtwagen, een nagelnieuwe verreiker, een kraan en nog veel meer.