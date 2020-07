Ledegems café uit voorzorg gesloten door lokale corona-uitbraak: “Liever premie kwijt dan mijn gezondheid” Erik De Block

20 juli 2020

15u44 0 Ledegem Uitbaatster Hilde Wysselinck heeft besloten haar café De Reisduif in de Groene Jagerstraat te sluiten. Op een financiële compensatie zal ze waarschijnlijk niet kunnen rekenen, maar ze maakt zich zorgen over de stijging van het aantal coronabesmettingen in Ledegem. “Ik verlies liever een premie dan mijn gezondheid”, zegt de cafébazin.

Hilde Wysselinck baat café De Reisduif uit sinds april vorig jaar en kreeg dus niet de kans om het eenjarig bestaan van het café te vieren. “Ik sluit opnieuw, uit voorzorg en ook voor mijn gezondheid, want ik wil mijn kleinkinderen blijven zien”, vertelt Hilde. Een zware beslissing voor een horecazaak, na een verplichte sluiting van drie maanden. Maar corona is voor haar dan ook geen ver-van-mijn-bedshow. “Ik ken een aantal mensen die nu in quarantaine zitten.”

Opstoot

De cijfers van het aantal coronabesmettingen in Ledegem zijn niet goed. De voorbije zeven dagen waren er negen nieuwe bevestigde gevallen. Maar dat lijkt de mensen niet bang te maken, vindt Hilde. “Het is niet zo dat de schrik er inzit bij de bewoners”, oordeelt ze. “En dat hoewel het virus zich zeer vlug verspreidt en geen mens weet hoe dat komt. De opstoot is begonnen in het naburige Moorsele en dan volgden Ledegem en de deelgemeenten Rollegem-Kapelle en Sint-Eloois-Winkel. Ondertussen is ook Dadizele getroffen. Ik vrees voor een nieuwe opstoot na het verlof. Bij de bakker of slager mag men met drie klanten binnen, maar is het dragen van een masker verplicht. In een café moet dat niet, maar zit men allemaal wel dichtbij elkaar.”

Geruchten

Nu café De Reisduif sinds vorig week donderdag tijdelijk is gesloten, doen ook allerlei geruchten de ronde. Die wil de uitbaatster toch even ontkrachten. “Het klopt zeker niet dat ik volledig ga stoppen”, benadrukt Hilde. “Vanaf maandag 3 augustus zijn we op verlof. Normaliter gaan we met een ander koppel op vakantie naar een B&B in Frankrijk, maar we twijfelen nog. We gaan afwachten hoe de cijfers evolueren. Gaat het de slechte kant uit, dan gaan we annuleren.” Klanten zijn weer welkom vanaf donderdag 20 augustus. “Na het verlof gaan we achteraan een kleine terras voorzien”, geeft Hilde nog mee.