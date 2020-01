Ledegem op zoek naar een opslagplaats Erik De Block

04 januari 2020

19u18 0 Ledegem De gemeente Ledegem heeft 200.000 euro over voor de aankoop van een opslagplaats om onder andere te laten gebruiken door verenigingen.

“Voor opslag, want dat is een vraag van veel verenigingen”, zegt schepen Greta Vandeputte (CD&V/VD). “Het materiaal van jeugdbewegingen en andere verenigingen staat nu op verschillende plaatsen opgeslagen. Sommigen betalen hiervoor, anderen niet. We hebben voorlopig een pand op het oog, maar er ligt nog niks vast.”