Ledegem lanceert Café Congé en subsidieert optredens in horecazaken Erik De Block

14 februari 2020

10u24 0 Ledegem Het gemeentebestuur van Ledegem lanceert met Café Congé een nieuw initiatief. Horecazaken die tussen half juni en half september een optreden organiseren, kunnen een subsidie van driehonderd euro ontvangen.

“Elk café, restaurant, hotel of jeugdhuis kan een aanvraag indienen”, zegt schepen Greta Vandeputte (CD&V/VD). “Elk optreden van een muzikant, een band of stand-upcomedian komt in aanmerking. Een optreden van een dj niet. Er zijn ook enkele voorwaarden opgelegd. Zo moet de toegang gratis blijven. Met dit initiatief willen we het organiseren van optredens aanmoedigen. Twee of meerdere horecazaken kunnen niet op dezelfde dag een optreden organiseren. Een optreden tijdens Café Congé kan ook niet tijdens een activiteit van de gemeente. Aanvragen moeten voor april ingediend worden. Het bedrag van de subsidie bedraagt 75 procent van de uitkoopsom van de artiest of muziekgroep. Een horecazaak kan ook gratis gebruik maken van het materiaal van onze uitleendienst.”