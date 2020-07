Ledegem koopt een mobiele camera om sluikstorten en vandalisme aan te pakken Erik De Block

03 juli 2020

10u50 0 Ledegem De gemeente Ledegem gaat een mobiele camera kopen. “We worden steeds vaker geconfronteerd met sluikstorten en vandalisme op openbaar domein”, zegt schepen Greta Vandeputte (CD&V/VD).

“Een mobiele camera kan mogelijk een oplossing bieden. De wijkinspecteurs van de politie krijgen een opleiding over de installatie van de camera en de opvolging van de beelden. Half september hopen we die mobiele camera in gebruik te kunnen nemen.”

De kostprijs is geraamd op 15.000 euro. Sinds vorig jaar heeft Ledegem een werkgroep die op zoek gaat naar maatregelen tegen zwerfvuil en sluikstorten . Centraal staan sensibiliseren, opruimen en beboeten. De mobiele camera zal daartoe bijdragen.