Ledegem gaat 25 miljoen euro investeren en toch dalen de belastingen Erik De Block

31 december 2019

15u10 0 Ledegem De komende zes jaar wil de gemeente Ledegem 25 miljoen euro investeren. Zonder dat de belastingen stijgen, integendeel. De aanvullende gemeentebelasting daalt in 2021 van 8 naar 7,50 procent. Ook de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven vermindert.

“Vanaf 2020 daalt de algemene belasting voor alleenstaanden van 85 naar 50 euro”, zegt schepen van Financiën Wally Corneillie (CD&V/VD). “In onze gemeente zullen duizend zelfstandigen daarvan kunnen profiteren. De komende jaren gaan we zwaar investeren, maar niet tot de limiet.”

“Dankzij ons financieel gezond beleid van de afgelopen dertien jaar kunnen we deze legislatuur extra investeren en toch de belastingen verlagen”, pikt burgemeester van Bart Dochy (CD&V/VD) in.

Een flinke brok gaat naar wegen- en rioleringswerken, zoals in de Roeselarestraat. Voor de aanleg van fietspaden moeten we ook onteigenen. Ook de Rennevoortstraat, Knokstraat en Oekensestraat staan op het programma, net als het tweede deel van de Gullegemstraat en de Tuileboomstraat. Beutemolen en Zuidhoek volgen. Een groot dossier worden de Fabrieks- en Industrielaan. Samen goed voor 2,1 miljoen. Al deze dossier omvatteb de aanleg van gescheiden riolering, waar de gemeente ook subsidies voor krijgt.

De Samenkomst

Een belangrijk dossier is de renovatie van het Capellehof in het centrum van Rollegem-Kapelle. Hiervoor ligt tot en met 2022 bijna drie miljoen euro vast. “We wachten op de raming van de kostprijs voor de renovatie”, vertelt de burgemeester. “ We hopen voor het Capellehof ook nog op extra subsidies.”

Verder is het de vraag wat er in de toekomst gaat gebeuren met gemeenschapscentrum De Samenkomst en de school in de Sint-Eloois-Winkelsestraat in Ledegem. “De opties liggen open, in overleg met de verenigingen en de omwonenden willen we de juiste keuze maken.”

“De Samenkomst is een oud gebouw uit halfweg de jaren zeventig”, pikt schepen Geert Dessein (CD&V/VD) in. “De voormalige jongensschool in de Sint-Eloois-Winkelsestraat wordt afgebroken. Het wordt niet meer gebruikt sinds De Peereboom verhuisd is naar een nieuwbouw. Daar vinden nu alleen nog de lessen van de muziek- en tekenacademie plaats.”

“We investeren niet in klimaatplannen, maar in klimaatmaatregelen”, besluit de burgemeester. “We gaan ook op kleine openbare gebouwen zonnepanelen leggen en willen voor ons wagenpark de eerste elektrische auto aankopen.