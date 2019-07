Kwaliteitsslagerij Volckaert opent de deuren:

“Vers en natuurlijk worden onze troeven” Erik De Block Charlotte Degezelle

05 juli 2019

14u14 10 Ledegem Kwaliteitsslagerij Volckaert opent zaterdag 6 juli de deuren. Slager Tom Volckaert en zijn echtgenote Lisa Van Herp namen in de Kasteelstraat in Sint-Eloois-Winkel slagerij Mulier over. “Al van in mijn kindertijd droom ik van een eigen slagerij”, zegt Tom.

Tom (41) groeide op in Brugge, Lisa in Kortrijk. Zondag wordt ze 30 jaar. Het wordt dus dubbel feest in Kwaliteitsslagerij Volckaert. Het koppel vormt sinds zes jaar een nieuw samengesteld gezin, met drie kinderen Laura (12) , Ylian (9) en Juna (3,5). “In Brugge heb ik ervaring opgedaan in enkele grotere slagerijen”, vertelt Tom. Zijn voorganger slager Erik Mulier is twee jaar geleden op vakantie in Bretagne in zijn slaap overleden aan een hartaderbreuk. Zijn echtgenote Lydie Bulckaen deed de slagerij nog tot eind vorig jaar verder. “Een slagerij overnemen, is een grote investering”, vertelt Tom over de zoektocht naar een eigen zaak. “Door omstandigheden in onze familie waren we financieel beter gewapend om die grote stap te zetten.”

Vroeger dan gepland

“Toen we de eerste keer naar hier kwamen kijken, gaf dat wel iets”, pikt Lisa in. “Er was meteen een klik en we hadden we direct ons hart verloren.” Tom en Lisa gaan de Kwaliteitsslagerij Volckaert samen met één personeelslid uitbaten. Vroeger dan verwacht. “Eerst hadden we gepland dat we in september zouden starten, maar sinds kort staat slagerij Luc in de Gullegemsestraat te koop, we wilden dus niet meer wachten”, legt Tom uit. “Vers en natuurlijk worden onze troeven. We zijn specifiek op zoek gegaan naar boeren om onze vleeskoeien en varkens te kweken. Zo weten we hoe ze gekweekt worden en dat ze volwaardige voeding krijgen. Even dachten we om te gaan voor een bioslagerij, maar we zagen af van dat idee omdat de prijzen dan meteen de hoogte ingaan.”