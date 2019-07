Kwaliteitsslagerij Volckaert gaat zaterdag open,

de opvolgers van de alombekende Slagerij Mulier:

“vers en natuurlijk worden onze troeven” Erik De Block Charlotte Degezelle

05 juli 2019

14u14 0 Ledegem Dit weekend gaat Kwaliteitsslagerij Volckaert open. Slager Tom Volckaert en zijn echtgenote Lisa Van Herp namen in de Kasteelstraat de alombekende Slagerij Mulier over. “Al van in mijn kindertijd droomde ik van een eigen slagerij”, zegt Tom. “Nu is het eindelijk zover.”

Tom (41) groeide op in Brugge, Lisa in Kortrijk. Zondag wordt ze dertig jaar. Het wordt dus dubbel feest in de Kwaliteitsslagerij Volckaert. Het koppel vormt sedert zes jaar een nieuw samengesteld gezin. “In Brugge deed ik ervaring op in enkele grotere slagerijen”, vertelt Tom

Zijn voorganger slager Erik Mulier is zo’n twee jaar geleden op vakantie in Bretagne in zijn slaap overleden aan de gevolgen van een hartaderbreuk. Zijn echtgenote Lydie Bulckaen deed de slagerij nog tot eind vorig jaar verder. “Een slagerij overnemen is een grote investering”, aldus Tom over de zoektocht naar een eigen zaak.

“Door omstandigheden in onze familie waren we financieel beter gewapend om die grote stap te zetten. Na het verlies van haar echtgenoot, deed Lydie nog een tijdlang verder met haar twee zonen. We keken rond naar slagerijen die over te nemen of te koop waren. Er waren andere mogelijkheden in onder meer Desselgem en Marke. We woonden drie jaar in Avelgem en zijn naar hier verhuisd.”

“Toen we de eerste keer naar hier kwamen kijken, gaf dat wel iets”, zegt Lisa. “Het zorgde direct voor een klik en hadden we hier direct ons hart verloren.” Tom en Lisa gaan de Kwaliteitsslagerij Volckaert samen met één personeelslid uitbaten. Vroeger dan verwacht. “Eerst was voorzien dat we in september zouden starten maar onlangs viel het doek over Slagerij Luc in de Gullegemsestraat en staat het daar te koop”, aldus Tom. “Vers en natuurlijk worden onze troeven. We zijn specifiek op zoek gegaan naar boeren om onze vleeskoeien en varkens te kweken. Op die manier weten we hoe ze worden gekweekt en ze volwaardige voeding krijgen. Even dachten we om te gaan voor een bio-slagerij maar zagen af van dat idee omdat de prijzen dan direct de hoogte ingaan.”

De nieuwe uitbaters zijn alvast vol lof over hun voorgangers. “Lydie Bulckaen is een zeer lieve vrouw en heeft ons enorm geholpen, nu nog”, benadrukt Lisa. “We hebben enorm veel respect voor die familie. De Slagerij Mulier had in het dorp een goede faam.”

Het wordt hard werken en bovendien is er ook nog de zorg voor de drie kinderen Laura (12) , Ylian (9) en Juna (3,5). Zaterdag is de slagerij open van 7 tot 19 uur, zondag van 7 tot 13 uur.