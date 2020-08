Kortsluiting in werfkast in leegstaande woning Alexander Haezebrouck

14 augustus 2020

02u35 1

In een leegstaande woning in de Steenemolenstraat in Sint-Eloois-Winkel is donderdagnacht een kortsluiting geweest in een werfkast. Buren verwittigden de hulpdiensten nadat ze geknetter hadden gehoord. De brandweer hoefde ter plaatse geen bluswerken uit te voeren. De schade bleef vooral beperkt tot de werfkast zelf.